Raccontare storie d’impresa attraverso la letteratura, il teatro, il cinema e le arti visive è l’obiettivo della prima edizione della Biennale dei Racconti d’Impresa, organizzata e promossa dal Club delle imprese per la Cultura di Confindustria Bari e BAT, la cui anteprima sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Biennale e su Radio Kismet Opera venerdì 20 novembre dalle ore 20.

In questo periodo così delicato da un punto di vista sanitario, economico, sociale e culturale – spiegano gli organizzatori – le imprese, seppur colpite gravemente dall’emergenza Covid-19, sono state sin da subito in prima linea e al servizio del Paese. La prima edizione della ‘Biennale dei Racconti d’Impresà, che avrà come tema le ‘relazionì che compongono il mondo imprenditoriale, nascerà attorno alla voglia di raccontare con quali modalità l’impresa riesce a sviluppare il potenziale delle persone, a sperimentare e interpretare con creatività e talento il mondo circostante.

‘Come nasce un raccontò sarà il tema sviluppato venerdì, nel foyer del teatri Kismet a Bari. Ettore Chiurazzi, socio della ‘CaruccieChiurazzì, modererà l’incontro online, introdotto dal presidente di Confindustria Bari e BAT Sergio Fontana e dalla coordinatrice del Club delle imprese per la Cultura di Confindustria Bari e BAT Mariella Pappalepore. Interverranno Laura Curino, autrice e attrice torinese, la giornalista e scrittrice Enrica Simonetti, e l’autore e regista Marco Pezzella. La Biennale dei Racconti d’Impresa vivrà poi la sua edizione vera e propria nel 2021, appena le condizioni dell’emergenza sanitaria permetteranno di sviluppare un ricco cartellone di eventi culturali in presenza, tra incontri, proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali, mostre e presentazioni di libri.

