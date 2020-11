Ad ottobre «si rileva un incremento di mortalità sia al Nord (+22%) che al Centro-Sud (+23%) con un eccesso significativo in diverse città». In particolare, dal 28 ottobre al 3 novembre «si conferma il trend in crescita osservato a partire da metà ottobre in diverse città del Nord (Torino, Genova, Milano) e del Centro Sud (Roma, Bari, Palermo). Da fine ottobre aumento anche a Bologna, Firenze, Perugia, Cagliari e Catania». Emerge dall’Andamento della mortalità giornaliera nelle città italiane in relazione al Covid.

