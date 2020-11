Questa mattina si è svolto in prefettura il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per discutere delle eventuali misure restrittive da adottare durante le giornate dedicate ai festeggiamenti di San Nicola il prossimo 6 dicembre, alla luce delle politiche e delle azioni di contrasto alla diffusione del contagio da Covid 19.

Al comitato ha partecipato il rettore della Basilica, Priore Giovanni Distante, è stato deciso che le celebrazioni religiose in occasione delle giornate del 6 dicembre, giornata di san Nicola, e dell’8 dicembre, giorno dell’Immacolata si svolgeranno a porte chiuse. In quelle giornate l’amministrazione comunale e i referenti della basilica si impegneranno nella diffusione di messaggi di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza al fine di evitare festeggiamenti nelle strade e assembramenti nei pressi dei luoghi di culto.

Nell’ottica della collaborazione e delle misure di prevenzione della diffusione del virus non si escludono, da parte dell’amministrazione comunale, ulteriori provvedimenti restrittivi rispetto all’eventuale assembramento e stazionamento nelle aree adiacenti alla Basilica.