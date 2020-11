Si è spenta ieri, a causa di un malore improvviso, Antonella Buompastore, noto avvocato barese molto conosciuto sulla scena cittadina anche in ragione delle sue battaglie in favore del teatro Kursaal Santalucia, di cui la sua famiglia era stata proprietaria.

La donna, di soli 53 anni, sarebbe stata colpita da un infarto mentre si trovava a cena nella sua abitazione, nella serata di ieri. Accompagnata al pronto soccorso della Mater Dei dal suo compagno, le sue condizioni si sarebbero aggravate mentre era in attesa di essere visitata. Vani sono stati, a quel punto, i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

