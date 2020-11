“Oggi è un giorno triste”. I volontari di Retake Bari raccontano il proprio stato d’animo sui social network a causa dell’ennesimo raid vandalico nel cuore della città vecchia, in piazza di Santa Maria del Buonconsiglio. Sulle colonne risalenti al IX-X secolo sono state tracciate con le bombolette spray perfino una svastica e una pistola.

“Vandali ancora in azione nel sito archeologico della chiesa della Madonna del Buon Consiglio – scrive Retake Bari – dove si trovano i resti degli insediamenti più antichi di Bari risalenti al 2000 a.c. In questa zona preziosa e antichissima si trovano anche i resti della chiesa della Madonna del buonconsiglio risalente al IX-X secolo martoriata e rimaneggiata nel corso del tempo. Non è la prima volta che subisce gli attacchi di stupidi ragazzini e vandali di ogni specie. Speriamo venga ripulita presto”.

