“Peccato, era brava la Ravetto. Sapeva fare una cosa con la lingua”. La vignetta “satirica” di Notangelo è stata pubblicata sulla versione online del Fatto Quotidiano, a commento del passaggio di Laura Ravetto da Forza Italia alla Lega. Nella vignetta sessista si riproducono il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e i suoi “pensieri”. Ravetto è anche moglie dell’ex parlamentare pugliese del Pd, Dario Ginefra. Che in un post su Facebook critica fortemente la vignetta sulla moglie.

“Il Fatto Quotidiano – scrive – pubblica, nella sua edizione on line, questa vignetta. Ecco io penso che al netto della scelta di Laura che non ho commentato e non commenterò se non con la battuta del precedente post, questa cosiddetta satira la dice lunga su quante battaglie dovremo ancora fare per far diventare questo Paese civile. Consentitemi di esprimere solidarietà a mia moglie e di rivolgere a nome di questo vignettista scusa a tutte le donne”.

