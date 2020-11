Il tracciamento dei nuovi positivi Covid è saltato in Puglia? Lo confermano le decine di segnalazioni di amici e parenti dei contagiati, ma la Regione ha avviato un piano per implementare il team che segue pazienti o istruisce i dirigenti delle scuole in quarantena.

Lo conferma l’assessore Pierluigi Lopalco: “Le assunzioni del personale per effettuare il contact tracing sono state regolarmente effettuate. I contratti di medici, infermieri, tecnici e amministrativi sono stati già sottoscritti, il personale selezionato è stato assunto e ha anche già effettuato le visite mediche, incluso il tampone, propedeutiche all’attività da svolgere. E questo nonostante molti dei nominativi selezionati, messi a disposizione dalla protezione civile nazionale, non fossero disponibili ad entrare in servizio pur comparendo nell’elenco”.

“Nel dettaglio sono già stati assunti 61 sanitari (di cui 38 medici), 21 amministrativi e sono in corso le procedure per individuare il restante personale disponibile a prendere servizio sino al raggiungimento del numero massimo di 100 sanitari e 33 amministrativi”, conclude Lopalco.

