Weekend con il maltempo in Puglia. La Protezione civile lancia nuovamente l’allarme arancione per la maggior parte della regione, compreso il capoluogo pugliese. Allerta gialla prevista solo per la zona del Salento.

Nello specifico, dalle 20 di oggi e per le successive 24 ore, sono previste precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale su Puglia centrale e jonica, con quantitativi cumulati generalmente moderati, sparse anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori della Puglia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.

Previsti inoltre forti venti di burrasca nord orientali che si riverseranno, nello specifico, sul versante adriatico.

