Nell’ambito degli intensificati servizi di controllo del territorio, i poliziotti della Squadra Volante hanno denunciato una persona che, al fine di sottrarsi al controllo di polizia, non si è fermata all’alt intimato dagli agenti; dopo un breve inseguimento il giovane, un 19enne di Triggiano, è stato fermato e denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale.

Sottoposti a controllo numerosi circoli ricreativi. In un circolo, al quartiere Libertà, sono state identificate ben 13 persone; a seguito di accertamenti, 11 sono risultate gravate da precedenti penali. Tutti sono stati sanzionati per la violazione delle norme anticontagio.

All’interno di un secondo circolo, ubicato in centro città, sono state controllate 8 persone, di cui 6 con precedenti penali. Anche in questo caso gli astanti sono stati sanzionati per la violazione di quanto previsto dalle norme in vigore per contrastare il diffondersi dell’epidemia da covid-19.

