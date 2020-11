Dal sogno alla realtà. Il nuotatore Marco De Tullio classe 2000 è alle qualificazioni per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Lo ha annunciato il direttore tecnico della nazionale assoluta di nuoto, Cesare Butini, che proporrà al prossimo consiglio federale la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021 dei nuotatori Federico Burdisso, Martina Rita Caramignoli, Gabriele Detti, Federica Pellegrini e, per la prima volta in assoluto, di un nuotatore pugliese.

Si tratta di Marco De Tullio, 20enne di Bari in forza al Sport project e al gruppo sportivo fiamme oro della polizia di Stato. “Voglio continuare la mia carriera da nuotatore – raccontava nel 2019 De Tullio, che fu premiato dall’assessore Pietro Petruzzelli -. Spero di incontrare i colleghi più forti e confrontarmi con loro, in particolare Gabriele Detti che detiene il record italiano nella mia specialità”. Il suo nuotatore di rifermento è Massimiliano Rosolino, la sua specialità sono i 400 metri stile libero.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.