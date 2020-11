Disagi al San Paolo, in via Leotta 21. Dove, a causa della rottura della colonna montante nello scantinato, l’intero stabile è senza acqua da cinque giorni. Nel palazzo abitano 15 famiglie con bambini, anziani e disabili. “Siamo disperati – ci raccontano – non possiamo accendere i termosifoni, non possiamo lavarci, abbiamo lo scantinato allagato con rischio di crollo e cavi elettrici scoperti”. Più volte i residenti hanno chiamato Comune e Arca (lo stabile è popolare) ma non hanno ricevuto alcuna risposta. “Chiediamo un pronto intervento – concludono – non si può vivere in queste condizioni”.

