“Caro sindaco come farà un disabile a circolare sul marciapiede dopo aver usato questa salita? Dovrebbe rimproverare coloro che avrebbero dovuto controllare l’esecuzione lavori”. Il messaggio è stato inviato sui social del primo cittadino di Bari, Antonio Decaro, con uno scatto allegato dal cantiere del nuovo lungomare di San Cataldo, a poca distanza dal centro universitario sportivo.

Come si può osservare nella foto, il nuovo marciapiede e relativa rampa per consentire il transito dei disabili è segnato proprio al centro da un palo installato di recente. In questo modo la funzione della rampa viene meno.

