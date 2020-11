Nella notte appena trascorsa, due pattuglie della polizia locale hanno intercettato, nel quartiere San Pasquale tre studenti universitari stranieri del programma Erasmus che, nonostante il maltempo e subito dopo una festa privata, sono stati sorpresi, in gruppo e a spasso per la città. Sono stati sanzionati, ciascuno, per un importo di 400 euro per non aver rispettato il coprifuoco.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati verbalizzati 5 clienti e tre esercenti delle attività mercatali di Santa Scolastica e San Pasquale poiché, durante le operazioni di compravendita, non indossavano i prescritti dispositivi di protezione individuali. Dall’inizio di novembre un centinaio le multe anti Covid.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.