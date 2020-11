“Il mare ci restituisce i veleni e l’immondizia che ogni giorno gli diamo. Ieri dopo la mareggiata un angolo di piazza Diaz si presentava così”. A Bari ancora una volta sul lungomare Nazario Sauro dopo una mareggiata sono stati ritrovati decine di pezzi di plastica e polistirolo, lo raccontano i volontari di Retake.

“Probabilmente organizzeremo un clean up ma tutto ciò deve far riflettere. Non c’è più tempo eppure per salvare il pianeta dovremmo cominciare a cambiare le nostre abitudini. La pandemia dovrebbe averci suggerito qualcosa”, scrive Retake Bari. Le onde hanno riportato sulla terra ferma gli scarti di imballaggi, bottiglie di plastica, confezioni di shampoo e tanto altro.

