Da sei giorni al San Paolo ci sono 15 famiglie che si ritrovano senz’acqua a causa della rottura di una colonna montante nello scantinato. L’assessore al Patrimonio, Vito Lacoppola, dopo la denuncia , ha subito contattato l’Arca per un pronto intervento. Ma si ritrovano senz’acqua da ben 18 giorni anche otto famiglie in via Natale Pisicchio a Santo Spirito. “Siamo senza acqua e riscaldamento dal 5 novembre – ci raccontano – viviamo in una palazzina di proprietà dell’Arca. Li abbiamo contattati e sono venuti ad effettuare un sopralluogo appurando che bisognava sostituire le pompe. Da allora non si è visto più nessuno”. Nello stabile ci sono anche disabili.

Le famiglie chiedono al più presto un intervento: restare senza acqua da 18 giorni è inconcepibile. I disagi sono enormi soprattutto in questo periodo in cui si stanno presentando anche casi di positività al Covid, costringendo quindi all’isolamento e alla quarantena. In appartamenti privi di acqua e riscaldamento.

