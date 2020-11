In sella ad una mini moto a soli sei anni. E’ accaduto negli scorsi giorni a Molfetta, nello specifico in piazza Garibaldi. Protagonista dell’accaduto un baby pilota, provvisto di casco integrale, il quale girava tranquillamente in sella nei pressi della villa comunale. Il bambino è stato subito fermato dalla Polizia Locale, la quale, atteso l’arrivo del padre per poter affidare il piccolo al genitore, ha invitato lo stesso a proseguire al comando per effettuare tutti gli accertamenti del caso provvedendo, infine, al sequestro della minimoto, parificabile a un ciclomotore di velocità massima di 34 chilometri orari e ad una multa nei confronti del genitore.

“Oltre ai controlli sul Covid – ha spiegato il comandante Cosimo Aloia – Dobbiamo continuare a garantire la sicurezza stradale in città. Nell’ultima settimana la Polizia locale è intervenuta con oltre dieci verbali, che vanno dalla guida senza patente, alla guida di veicoli senza assicurazione, fino al sequestro di mezzi privi di immatricolazione e targa”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.