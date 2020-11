Nell’ambito degli intensificati servizi di controllo del territorio tesi a verificare il rispetto delle norme anti contagio, i poliziotti della squadra volante, unitamente ad agenti della polizia locale, hanno sottoposto a controllo alcuni circoli ricreativi. In un circolo, al quartiere Poggiofranco, sono state sorprese ben 19 persone che, all’atto del controllo, erano intente a giocare una partita a carte.

Sottoposte a controllo di polizia, 10 sono risultate gravate da precedenti penali. Tutti sono stati sanzionati per la violazione di quanto previsto dalle norme in vigore per contrastare il diffondersi dell’epidemia da covid-19. All’interno del circolo, inoltre, erano presenti 3 video slot, detenute senza alcuna autorizzazione, che sono state sequestrate.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.