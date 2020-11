Momenti di paura ieri sera pe quattro ragazze al parco Due Giugno. A raccontare quanto accaduto una di loro. “Erano le 20 e 30 e mi trovavo al parco con tre mie amiche, stavamo conversando tranquillamente, fino a quando qualcuno ci ha lanciato delle pietre, abbiamo ignorato l’accaduto poiché queste fortunatamente non hanno colpito nessuno di noi e pensavamo fossero i soliti ragazzi maleducati, fino a quando abbiamo sentito alcuni gemiti provenire da dentro le siepi”.

C’era un uomo che si stava masturbando. “Ci siamo un po’ spostate borbottando che avremmo chiamato la polizia, ma l’uomo in questione ha continuato a seguirci da dentro le siepi. All’improvviso – continua il racconto – ha lanciato un rametto che ha colpito la mia amica e abbiamo chiamato i carabinieri. Questi hanno reindirizzato la chiamata ai vigili che ci hanno chiesto più informazioni e ci hanno detto che sarebbero assolutamente arrivati. L’uomo ha ignorato tutta questa situazione, ma poi ha iniziato a correre verso l’uscita fingendo di andare via”.