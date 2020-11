La sigla sindacale USB ha proclamato uno sciopero di 4 ore, dalle ore 15:31 alle ore 19:31 di mercoledì 25 novembre, per ragioni di natura politica. Ad annunciarlo è Ferrovie del Sud Est che, in una nota ufficiale, precisa che i treni e gli autobus della giornata in questione potrebbero subire cancellazioni o variazioni.

Dall’azienda precisano che saranno garantiti i servizi essenziali in caso di sciopero nelle fasce orarie di garanzia, cioè dalle 12.30 alle 15.30, secondo quanto previsto dalla legge e che, in occasione del precedente sciopero proclamato dalla medesima sigla sindacale – indetto lo scorso 18 giugno – è stata registrata un’adesione dello 0%.

