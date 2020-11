Con la pandemia cresce la vendita di prodotti online. E’ un dato di fatto, nell’era del Covid-19 e in seguito alle chiusure dei canali tradizionali di vendita inerenti diversi settori, l’e-commerce si è fatto spazio diventando prima una necessità, poi un’abitudine che va pian piano consolidandosi. A dimostrarlo sono soprattutto i dati, basti pensare che, secondo un rapporto stilato da Coop, nel 2020, il 70% degli italiani, tra i 18 e i 65 anni, ha effettuato almeno un acquisto online.

Esistono molte modalità di risparmio nello shopping online, tra queste sicuramente la possibilità di utilizzare codici sconto affidandosi a siti specializzati. Uno tra questi è Widilo, leader in Europa nel settore di siti per Cashback e unico sito, inoltre, in grado di riconoscere il 100% delle commissioni al cliente, codici sconto e tassi di Cashback costantemente aggiornati.

Ad oggi, sono moltissimi i commercianti che, infatti, parallelamente ai metodi di vendita tradizionale, si sono affacciati a questo “nuovo mondo”, prima utilizzato soprattutto dai colossi, come ad esempio Amazon, ma anche rivenditori specializzati come, Codice sconto Kasanova, Codice sconto Mondadori e Codice sconto Kappa.

Quello dei codici sconto è un metodo che sta prendendo piede anche in Italia. I benefici sono moltissimi, oltre a risparmiare infatti è possibile guadagnare, dato che è possibile ottenere un Cashback compreso tra il 2% e il 5%, con possibilità di puntare anche percentuali più alte. La percentuale di Cashback, va specificato, è differente a seconda del rivenditore, ma non solo. Anche il periodo dell’anno influisce sui prezzi. Pertanto è necessario monitorare costantemente per poter essere sicuri di non perdere le offerte, costantemente aggiornate con liste di codici sconto attive e percentuali di cashback riguardanti i negozi online.

