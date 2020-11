Una giornata di mobilitazione nazionale all’interno dei siti del gruppo AncelorMittal è stata indetta, per mercoledì 25 novembre, dalle segreterie generali di Fim, Fiom e Uilm. Anche nello stabilimento di Taranto, dunque, è previsto per tale giornata uno sciopero dei lavoratori della durata di 2 ore, ma anche presìdi e altre iniziative di protesta.

La manifestazione dei lavoratori si svolgerà a sostegno delle proposte e delle priorità rivendicate dalla categoria e delineate in occasione dell’ultimo coordinamento nazionale, svoltosi lo scorso 18 agosto in videoconferenza. Durante la giornata è prevista una conferenza stampa in streaming dei segretari generali delle sigle sindacali, durante la quale saranno effettuati collegamenti dai singolo stabilimenti del territorio.

