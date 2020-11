Foto scattate durante le videolezioni e diffuse senza autorizzazioni sui social. Persino video delle lezioni pubblicati sempre sui social dagli studenti. Una pratica che è stata fortemente contestata dalla preside dell’istituto comprensivo Grimaldi- Lombardi, Giuseppina Pastore. Che ha inviato una circolare ai genitori invitando a controllare i propri figli.

“Il ricorso agli strumenti digitali serve solo ed unicamente per garantire il diritto allo studio – si legge nel documento – Ogni abuso e ogni utilizzo inappropriato e non autorizzato (foto scattate ai docenti durante le videoconferenze e poi diffuse o registrazioni video non utilizzate per fini didattici e pubblicate sui social) sarà perseguito a norma di legge, per violazione della privacy”. Da qui l’invito a vigilare “sui comportamenti poco responsabili e scorretti dei minori” e ad inviare segnalazioni in merito a foto e video pubblicati senza autorizzazione. (foto repertorio)

