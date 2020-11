“La Regione Puglia è al fianco delle donne per aiutarle a liberarsi dalla violenza e supportarle nella costruzione di una nuova vita”. Lo sottolinea il presidente Michele Emiliano celebrando su facebook la “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”.

“Con la campagna #nonseisola – prosegue il governatore – vogliamo far sapere che la rete dei servizi antiviolenza in Puglia è pienamente funzionante, pronta a dare indicazioni e sostegno per individuare il percorso più adatto. Il numero 1522 è attivo. È importante diffondere questo messaggio: nel 2019 sono state 2050 le donne che si sono rivolte a un Centro Antiviolenza; nei primi 8 mesi del 2020 si registrano 1440 accessi, 892 percorsi avviati, 76 donne messe in protezione con 73 minori. La nostra rete comprende 27 centri antiviolenza, 65 sportelli e 18 case fra prima e seconda accoglienza”.

