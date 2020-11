Una lettera firmata da 83 medici, direttori e dirigenti del Policlinico di Bari per esprimere stima nei confronti dei vertici del Policlinico, dopo l’inchiesta della Procura sui casi di legionella e sul sequestro dei padiglioni Asclepios e Chini. “

“I sottoscritti medici, direttori e dirigenti della AOUC Policlinico Bari – si legge nel documento – intendono formalizzare i sentimenti di stima profonda e di apprezzamento per l’ operato della Direzione Generale, della Direzione Sanitaria e della Direzione Amministrativa del Policlinico di Bari che ha sempre lavorato in maniera encomiabile ed impeccabile nell’ interesse dei malati, mettendo i propri medici costantemente in condizione di esprimere al meglio le proprie professionalità al servizio dei pazienti e della cittadinanza”.

