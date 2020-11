Da giovedì 26 novembre, nel parcheggio nei pressi dei “Campi Alternativi” a Monopoli, entrerà in funzione il Drive Through per effettuare i tamponi molecolari. Ad effettuare il servizio sarà la cooperativa Aliante, incaricata dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari.

I tamponi saranno effettuati dal lunedì al sabato, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 ed esclusivamente ai pazienti allertati dalla ASL. Nell’area interessata, appositamente attrezzata con un container della protezione civile regionale, potranno accedere, seguendo un percorso individuato da segnaletica stradale verticale e orizzontale, soltanto le persone in possesso di prenotazione. L’area sarà sorvegliata da pattuglie della polizia locale e da volontari della Protezione Civile comunale.

Si invitano tutti i cittadini a presentarsi solo in possesso della prenotazione ASL per effettuare il tampone. Dalle 8.30 alle 12.30 è stato istituito il divieto di di sosta e di transito nell’area del drive in covid per coloro che non in possesso della predetta prenotazione.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.