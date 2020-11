Una donazione di 140 pacchi natalizi in favore delle famiglie più bisognose della città, per festeggiare l’arrivo della pensione. L’iniziativa di solidarietà è nata da un’idea di un ufficiale del Corpo di Polizia locale di Bari che ha voluto manifestare la propria vicinanza rispetto a coloro che vivono in uno stato di bisogno, devolvendo per la causa l’equivalente dell’omaggio ricevuto dai suoi colleghi per il termine della sua carriera.

La donazione è avvenuta questa mattina all’interno dello stesso Comando di Bari, alla presenza di don Franco Lanzolla, responsabile della Caritas di Bari, dell’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Bari, Carla Palone e del Comandante della Polizia Locale, Michele Palumbo, accompagnato da alcuni funzionari del gruppo.

