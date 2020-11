“L’ondata Covid” che si sta registrando in Puglia è “un’ondata dodici volte, ad oggi, più alta di quella di marzo e aprile per numero di contagiati e per problematiche sanitarie annesse”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante la prima seduta del Consiglio regionale pugliese.

“Raddoppieremo le terapie intensive – ha annunciato Emiliano – raddoppieremo i posti letto. Siamo già arrivati a tre volte. Il nostro Piano arriva a quattro e speriamo che basti, perché nessuno ci dice qual è il giorno del picco. Questa cosa va detta, e va detta qui. Quando noi proponemmo, all’inizio dell’estate, di fare tre grandi strutture di terapia intensiva, una a nord, una al centro e una a sud della Puglia, il Ministero ci disse: “No, rafforzate le strutture degli ospedali che già avete”. Il governatore ha anche spiegato che non è possibile riaprire ospedali dismessi perché serve il personale. “Noi – ha aggiunto -. dobbiamo convertire gli ospedali che hanno il personale. Perché se tu converti gli ospedali e non hai il personale, è inutile convertirli”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.