Tornano i voucher per incentivare gli acquisti e per dare liquidità al commercio cittadino. Sarà pubblicata nelle prossime ore all’albo pretorio la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione degli esercenti che intendono aderire ai voucher natalizi. Scadenza del bando il 30 novembre alle 23.59. Per poter aderire i commercianti dovranno impegnarsi a praticare uno sconto del 10% sui prezzi di cartellino.

“Replichiamo una iniziativa – spiega l’assessore al Commercio Antonio Ancona – che ha soddisfatto in estate commercianti e consumatori, alimentando un sistema virtuoso di shopping. Spendendo almeno 40 euro in un negozio si avrà un voucher di 20 euro, da utilizzare in un altro esercizio di prossimità, ma non nei centri commerciali”.

I buoni saranno disponibili, nei negozi che aderiranno, dal 5 dicembre al 6 gennaio. Per l’iniziativa l’Amministrazione ha messo a disposizione 30mila euro. Sostegno al commercio e beneficenza. Come da accordi con le associazioni di categoria aderenti al Distretto ubano del commercio, il 10% della somma dei voucher sarà destinato all’acquisto di strumentazioni e materiali per contrastare l’emergenza Covid.

