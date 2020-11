Al via da domani Kinè, la cinegiocoteca finanziata dal progetto “Urbis” del Comune di Bari. Kinè, uno spazio polifunzionaleche sorge a pochi passi dall’ex Cinema Ambasciatori, progettato e co-finanziato dall’associazione Sinapsi Produzioni Partecipate e dal Comune di Bari, è un nuovo contenitore e diffusore culturale dedicato al cinema e alle famiglie.

Alla base del progetto l’idea di sviluppare un concetto nuovo e trasversale di spazio, dedicato alle persone e alle famiglie con bambini, che mette al centro la potenza della Settima Arte.

Oggi, infatti, l’aggregazione sembra qualcosa di irrealizzabile: ma il Cinema insegna a sognare con i piedi ben piantati per terra. Ed è anche per essere pronti a ritrovare presto il senso di comunità, messo a dura prova dalla pandemia, che Sinapsi Produzioni Partecipate ha investito, nell’ambito del bando Urbis, in questo nuovo percorso.

Si tratta, nello specifico, di un programma inserito nell’ambito della misura del PON Città Metropolitane 2014/20 che promuove e sostiene, attraverso l’erogazione di incentivi a fondo perduto compresi tra 15.000 e 40.000 euro, la creazione di nuove imprese sociali di prossimità presso le aree considerate maggiormente a rischio all’interno della città.

Il progetto sarà presentato domani, sabato 28 novembre, alle ore 11.30, in via de Ruggiero 54\56, osservando tutte le misure di sicurezza e di distanziamento sociale previste dall’emergenza covid, con la programmazione di una demo-attività in presenza, utile a raccontare il futuro in progress di Kiné, la cinegiocoteca.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.