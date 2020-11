Ha perso la vita questa sera un ciclista 31enne di Triggiano, a seguito di uno scontro con un’auto, sulla statale 16, all’altezza di Torre a Mare. Sul posto 118 e polizia stradale per i rilievi. La polizia locale consiglia percorso alternativo perché il traffico è bloccato in direzione nord. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto. Il ciclista era di Triggiano.

