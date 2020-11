Tragico incidente stradale a Bari, sulla ss16 in direzione Nord all’altezza dello svincolo di Poggiofranco. A perdere la vita à stata donna di circa 40 anni che è deceduta a seguito dello scontro tra una Opel Agila e una Smart, su cui è arrivato pochi secondi dopo l’impatto di un autocarro. La Smart ha finito la corsa sul guard rail e il conducente è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è deceduto dopo il ricovero in ospedale

Solo ferite lievi per le altre persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, Vigili del Fuoco e Polizia Stradale che ha chiuso la corsia per eseguire in sicurezza i rilievi.

