“Stiamo trasformando piazza Diaz, nel quartiere Madonnella di Bari, in un vero parco giochi a cielo aperto per i piccoli”. Lo segnala il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti con l’installazione di una nuova giostrina per disabili “su questa bellissima piazza che da tempo è attenzionata dall’amministrazione comunale”.

“Quando il periodo covid sarà finito queste aree di aggregazione torneranno ad essere luoghi di socializzazione, dove sarà bello stare insieme ai nostri bambini ammirando il meraviglioso lungomare. Per il momento, però, continuate a rispettare le norme anticontagio”, aggiunge Leonetti.

“Con l’assessore Galasso ricordiamo la giostrina per disabili precedente a questa, veniva usata in maniera impropria da cittadini poco civili, al punto di romperla. Per la nuova installazione auspichiamo in un futuro migliore. Nel quartiere Madonnella gli spazi pubblici per i cittadini residenti sono merce preziosa ed è per questo che cerchiamo di ottimizzare al meglio quelli che abbiamo”, conclude.

