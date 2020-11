Il circolo Acli Dalfino lancia ancora una volta un segnale d’allarme da piazza Odegitria, sotto la cattedrale di Bari vecchia. “E’ emergenza topi – raccontano – da alcuni giorni fuoriescono dalle grate della fogna sotto l’arco della neve, ratti anche di notevoli dimensione provocando panico tra i residenti e i commercianti. Tale situazione si ripete nella vicinanze del castello Svevo, dove la sera si vedono interi nuclei di ratti girovagare liberamente”.

“La situazione igienico sanitaria nel territorio, in questo momento particolare deve essere tenuta in seria considerazione, abbiamo segnalato più volte in passato, specie d’estate, una capillare derattizzazione e disinfestazione degli scoli della fogna e di acqua piovana, ma nostro malgrado non abbiamo visto nulla. Alla luce di questa situazione venutasi a creare, chiediamo all’Amiu una immediata disinfestazione e derattizzazione. Con la messa in opera di calce bianca sugli scoli d’acqua piovana e tombini di fogna, oltre alla messa in opera con grate in ferro traforate ,in modo che i ratti non possano uscire”.

