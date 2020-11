Coprifuoco alle 22, quarantena obbligatoria per chi rientra dall’estero e chiusura dei ristoranti nel giorno di Natale e Santo Stefano. il Governo vuole mantenere la linea della prudenza per evitare una terza temuta ondata.

Quindi nessuna deroga al coprifuoco né per Natale né per Capodanno proprio per evitare pericolosi assembramenti. Vietate feste in piazza, stop ai veglioni. Ristoranti potranno aprire solo a pranzo e solo nella zona gialla. I negozi potranno invece aprire fino alle 21. Sostamenti tra le regioni consentiti solo per i residenti e solo per Natale. Secondo fonti di governo sarebbero queste le condizioni previste nel nuovo dpcm.

