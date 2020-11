In queste ore si stanno delineando nuovi aspetti per il dpcm che entrerà in vigore dal 4 dicembre. Tra le misure allo studio il coprifuoco anche nei giorni delle festività natalizie alle 22, come confermato anche dalla sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, il divieto di mobilità interregionale anche fra zone gialle per i non residenti, la chiusura delle frontiere e la riapertura delle scuole il 7 gennaio come chiesto dalle Regioni. “Sono ore impegnative: eravamo a consulto con i nostri esperti per valutare la curva epidemiologica per valutare gli scenari prossimi futuri. Oggi è venerdì e come sapete c’è il monitoraggio settimanale. Avremo delle novità sulle nuove zone”, ha detto il premier Giuseppe Conte.

