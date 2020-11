“In tutta Italia i contagi sono 10-11 volte quelli di marzo-aprile, tutti gli scienziati sono stati sorpresi dall’entità della seconda ondata”, quindi “siamo tutti sulla stessa barca e stiamo cercando di difenderci”. Lo ha dichiarato il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenendo a Sky Tg24.

Emiliano ha garantito che in Puglia c’è “ancora un numero molto elevato di terapia intensive” e che “i posti letto” che verranno realizzati nella Fiera del Levante serviranno “per consentire agli ospedali di riprendere l’attività ordinaria”, trasferendo “i pazienti in una struttura più grande”. A chi sostiene che la Puglia abbia un tasso di mortalità elevato, come l’europarlamentare Raffaele Fitto, Emiliano ha replicato evidenziando che la Puglia ha “gli stessi decessi dell’Emilia Romagna a parità di popolazione”.

Si tratta di una struttura di cura temporanea allestita nel quartiere fieristico del capoluogo pugliese, che disporrà di 160 posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva. L’opera, il cui valore totale è di 9,64 milioni di euro, è in fase di realizzazione a seguito dell’aggiudicazione del bando pubblicato lo scorso 14 novembre dalla Regione Puglia

