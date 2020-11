Da martedì 1 dicembre saranno sospese le linee di collegamento da e per la Sardegna da parte della compagnia di navigazione Tirrenia Cin. Ad essere interessate dallo stop, in particolare, saranno anche le tratte Civitavecchia Arbatax Cagliari, Genova Olbia, Napoli Cagliari Palermo e Termoli Isole Tremiti. Ad annunciarlo sono, in una nota congiunta, le segreterie regionali per la Puglia di Fila Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti, che precisano che la sospensione è conseguente alla mancata proclamazione di una nuova gara per la continuità territoriale, per cui i posti di lavoro di tutti coloro che operano nel settore sarebbero ancora a rischio.

Le sigle sindacali chiedono garanzie occupazionali per tutti i lavoratori interessati, che, si legge, “con la soppressione delle linee saranno i primi a pagare gli errori di una mancata programmazione da parte della politica”. La nota precisa che tanti, tra le risorse coinvolte, sono pugliesi. “È necessario che le istituzioni locali richiedano un immediato intervento del Ministero dei Trasporti, affinché venga trovata una soluzione in tempi brevi sia all’inevitabile problema occupazionale che al problema della continuità territoriale con le Isole Tremiti, che rischiano un ingiustificato isolamento rispetto al resto del paese – proseguono i referenti delle sigle sindacali, che concludono – le mancate scelte del governo non possono e non devono ricadere sulla pelle dei lavoratori e dei cittadini, ovunque risiedano sul territorio nazionale”.

(Foto: pagina Facebook Tirrenia Navigazione)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.