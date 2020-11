Arrivato il primo hamburger di Barbie. Flower Burger ha realizzato un burger vegetale, in esclusiva per la famosa doll, in cui il colore rosa fa da protagonista: a partire dal pane, realizzato con Farina di tipo 1 italiana, colorato con l’estratto di barbabietola, la quale arricchisce anche il bun con i suoi semi confettati. Il patty, cuore del panino, è un mix di lenticchie, riso basmati e verdure quali carote e zucchine; completano la ricetta la mayo, a base di latte di soia e barbabietola, e l’hummus, creato ad hoc, con un pizzico di paprika dolce e affumicata. Flower Burger nasce nel 2015 a Milano: una meta cool per gli appassionati di burger, per i vegani o semplicemente per chi non sa resistere alle tendenze e vuole provare nuovi sapori. Ad oggi conta 13 store in Italia e 1 in Francia. I burger proposti nel menu, 100% vegani, sono homemade, colorati e composti da ingredienti di qualità. ’esclusivo burger nato da questa collaborazione sarà disponibile in tutti i Flower Burger d’Italia da ieri, 27 novembre, fino a metà febbraio 2021. (Ansa)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.