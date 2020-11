E’ una donna di 69 anni la conducente della vettura che, ieri sera, ha travolto ed ucciso il ciclista 31enne che percorreva la SS16, in direzione nord, all’altezza di Torre a Mare. La Polizia Stradale di Bari, dopo i rilievi sul luogo dell’incidente, ha immediatamente dato il via alle indagini per rintracciare l’autista della vettura che, dopo aver travolto il ciclista, si è dato alla fuga. A seguito di una serie di accertamenti e di verifiche, in serata, gli investigatori hanno identificato la conducente dell’autovettura che è stata raggiunta presso la propria abitazione. La sua auto presentava evidenti danni compatibili con l’impatto. La donna, tratta in arresto per i reati di omicidio stradale ed omissione di soccorso, è stata anche sottoposta ad accertamenti alcolemici ed è risultata positiva.

