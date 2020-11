Alcuni oggetti preziosi e ori votivi donati alla Madonna di Buterrito sono stati rubati dalla chiesa Matrice di Ceglie a Bari. A denunciare l’accaduto ai Carabinieri è stato lo stesso parroco della chiesa una volta accortosi dell’ammanco all’interno della parrocchia.

Complicate le operazioni di quantificazione del valore del bottino, in quanto si tratta di oggetti non inventariati poiché frutto di donazioni da parte dei fedeli nel corso degli anni. I militari sono ora al lavoro per raccogliere testimonianze di chi, in qualche modo, può contribuire a ricostruire la vicenda che, intanto, ha già scatenato l’indignazione tra i residenti e tra gli utenti del web: “Sconcertante – scrive un utente sul gruppo Facebook che raggruppa i residenti di Ceglie del Campo – Che il ladro si ravveda”.

Sconcerto e vergogna che sono riecheggiati negli oltre 100 commenti postati a seguito dell’episodio. “Un gesto orribile”, scrive un altro utente, che spera nel pentimento del responsabile del fatto, mentre non manca una punta di scetticismo da parte di chi si interroga sulla conservazione all’interno della parrocchia degli oggetti di valore donati dai fedeli.

(Foto: pagina Facebook Festa patronale Maria SS. di Buterrito)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.