Quattordici scrittori sono chiamati a raccontare, online e in diretta, i loro libri preferiti, per i «Consigli d’autore» organizzati dalla libreria Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie (Bari), sulla propria pagina facebook dal 9 al 21 dicembre. In 13 dirette streaming, realizzate in esclusiva, gli autori parleranno dei loro 5 testi preferiti.

L’iniziativa dei librai Viviana Peloso, Francesco Bombini e Gaetano Sciascia tenta di superare gli ostacoli della pandemia dopo una serie di presentazioni programmate ma poi annullate, a causa delle norme anti-Covid, aggiungendo qualche suggerimento e pensando anche a regali di Natale che sostengano un pò il settore culturale così pesantemente colpito. Si comincia il 9 dicembre alle 19 con Francesca Cavalli, l’autrice delle ‘Storie della buonanotte per bambine ribellì e si concluderà con Chiara Gamberale il 21 alla stessa ora, dopo gli altri protagonisti della rassegna: Vera Gheno (10 dicembre), Fumettibrutti (alias Josephine Yole Signorelli, 11 dicembre), Mario Calabresi (il 12 ma alle 18), Gabriella Genisi (il 13 alle 18), Nicola Lagioia (il 14, di nuovo alle19), Emanuele Trevi (il 15), Cristina Bellemo (il 16), Paolo Di Paolo (il 17), Giulia Blasi (il 18), Simonetta Agnello Hornby (il 19 ma alle 18), Simona Saparaco e Massimo Gramellini saranno insieme, domenica 20 alle 21.

