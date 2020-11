Antenucci regala i tre punti al Bari, i biancorossi, non con poca fatica, superano il Catanzaro. Vittoria meritata per quanto visto in campo, i pugliesi hanno comandanto il gioco e avrebbero potuto trovare il vantaggio in altre occasioni. Calabresi, invece, mai veramente pericolosi, con Frattali sostanzialmente inoperoso.

Una vittoria importante per cercare di restare agganciati ad una Ternana che non smette di vincere. Una vittoria che, però, non fiuga del tutto i dubbi: è servita una prodezza di Antenucci per avere la meglio di un Catanzaro deludente.

Top: Antenucci, un gol decisivo ma non solo: sempre al centro della manovra, esultanza con polemica

Flop: Nessuno ha demeritato particolarmente, ma da Citro ci si aspetta di più

