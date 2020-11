Focaccia, pane e tante altre prelibatezze. E’ stato inaugurato il forno all’aperto nel parco Gargasole, nel quartiere Carrassi di Bari, ha completato la realizzazione del Gargaforno e nei giorni scorsi i volontari hanno provato l’accensione per la prima volta.

“Tutto funziona”, raccontano sui social network. L’associazione Lan si è specializzata nell’uso della terra cruda per l’architettura e il design, così il forno è stato realizzato a impatto zero. I lavori iniziati a settembre hanno previsto anche uno strato isolante fatto con paglia mineralizzata e bottiglie di vetro vuote.

Non si tratta del primo forno sociale di Bari. Già un anno fa si tenne l’inaugurazione in via Bovio, per un progetto a cura della rete civica urbana Carrassi – San Pasquale e Mungivacca e coordinato dall’associazione Effetto Terra – Campagneros.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.