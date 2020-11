Un vasto incendio è scoppiato questa mattina nel Cara di Palese. Per cause ancora in corso di accertamento sono andate a fuoco due moduli della struttura. Sul posto polizia e vigili del fuoco. Una densa colonna di fumo si è alzata in cielo, allarmando i residenti dei quartieri limitrofi. Non ci sarebbero stati feriti. (Foto Facebook la voce di San Girolamo Fesca)

