Sono cominciati i lavori per la realizzazione del nuovo reparto di terapia intensiva Covid all’interno dei padiglioni della Fiera del Levante di Bari. Oggi sopralluogo del governatore Michele Emiliano.

“Questi lavori – ha detto – ci daranno la possibilità, in 45 giorni da contratto, di avere a disposizione ulteriori 160 posti per la terapia intensiva, che si aggiungono alla rete già esistente, e di concentrare in un’unica grande struttura i casi Covid, organizzando in maniera ottimale il lavoro di anestesisti, infermieri, operatori sanitari specializzati. Questo intervento non serve all’emergenza in senso tecnico, perché attualmente il tasso di riempimento delle nostre terapie intensive ci consente di sopportare il carico in modo adeguato ed in sicurezza, ma serve a trasformare nuovamente e nel più breve tempo possibile i grandi ospedali della Puglia in strutture per la cura delle altre malattie e per gli interventi chirurgici diversi dal Covid”.

La struttura, composta da moduli riutilizzabili che potranno essere in futuro riallocati, sarà allestita con i necessari servizi di supporto – laboratorio analisi, sala operatoria, radiologia e TAC – che entreranno a far parte della colonna mobile regionale della protezione civile.

