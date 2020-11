Cosa succederà per le scuole in Puglia dopo il 3 dicembre, giorno in cui scadrà l’ordinanza del presidente della Regione, Michele Emiliano? Il governatore sembra avere le idee chiare: indipendentemente da cosa deciderà il Governo Emiliano pare voglia confermare la sua ordinanza: scuole aperte ad eccezione delle superiori ma didattica a distanza da garantire alle famiglie che ne faranno richiesta.

Intanto il Governo sta per optare verso una riapertura delle scuole dopo le festività, ossia dal 7 gennaio, accogliendo la proposta delle Regioni. Ma il dibattito è ancora aperto.

