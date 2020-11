L’associazione dei ristoratori “We are in Barivecchia” chiede un incontro “urgente” al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, “prima della pubblicazione del nuovo Dpcm per l’emergenza coronavirus che dovrebbe entrare in vigore dopo il 3 dicembre”.

Lancia l’allarme una lettera che porta la firma del vicepresidente dell’associazione, Michelangelo Dammicco, rappresentante del compartimento Horeca della provincia di Bari: “L ennesimo stop alle nostre attività – si legge – rischia di mettere definitivamente in ginocchio un comparto che ha rappresentato negli ultimi anni un tassello essenziale nella rinascita dell’immagine della Puglia nel mondo. Un comparto già seriamente provato dal primo lockdown. In serio pericolo anche la lunga filiera produttiva legata al mondo dell’Horeca, con il coinvolgimento di tantissimi lavoratori. Non si è sentito in questi mesi mai la necessità o il bisogno a livello governativo e anche regionale di coinvolgere rappresentanze di noi operatori sul campo per poter condividere decisioni fondamentali per il nostro futuro”. Per i ristoratori baresi sarebbe “inaccettabile” una riapertura dopo il 3 dicembre solo “fino alle 18. Vogliamo dirlo prima che questo possa avvenire”, precisa la lettera.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.