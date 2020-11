Ad Altamura (Bari) tutte le scuole saranno chiuse per 15 giorni a partire da domani, il coprifuoco con chiusura delle attività commerciali scatterà alle 19 e, inoltre, si valuteranno limitazioni negli spostamenti in base all’età per contenere la curva del contagio da Covid.

Lo ha annunciato in una diretta facebook la sindaca Rosa Melodia, spiegando che «noi e altri Comuni della Murgia siamo in controtendenza rispetto ai dati del Paese», con i contagi che hanno superato i 1.800 casi positivi. «Mi è stato chiesto, e non lo escludo – ha detto la sindaca – di intervenire con una prescrizione anagrafica per i più giovani e i più anziani, perché bisogna uscire di casa solo se ce n’è davvero bisogno». In ogni modo, dopo la riunione del Centro operativo comunale con medici, dirigenti scolastici e rappresentanti di categoria, la sindaca ha comunicato l’adozione di una nuova ordinanza con la quale viene intanto «sospesa l’attività didattica in presenza per tutte le scuole dell’infanzia, elementari e medie», si stabilisce il coprifuoco dalle 19 e quindi la chiusura delle attività al pubblico per l’asporto alla stessa ora, con possibilità di continuare a fare solo servizio a domicilio.

