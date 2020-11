Un nuovo passo in avanti verso un’alleanza di governo si configura questo pomeriggio, quando il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, incontrerà i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, eccezion fatta per Antonella Laricchia, per definire il cronoporgramma degli interventi da mettere in campo nei prossimi 5 anni.

“In questo periodo di emergenza i pugliesi hanno bisogno di risposte immediate – spiegano i consiglieri pentastellati, che proseguono – Come Movimento 5 Stelle non possiamo restare a guardare ed è per questo che oggi definiremo il cronoprogramma incontrando il presidente Emiliano. Lo faremo in piena trasparenza e come abbiamo detto e non smetteremo di ripetere, si lavorerà sui temi e sull’emergenza in corso – hanno proseguito gli esponenti del Movimento in Consiglio regionale – Continuiamo a lavorare a testa bassa nell’esclusivo interesse dei cittadini, perché in questo momento ci preme costruire e non distruggere”.

E, in merito al rifiuto da parte di Antonella Laricchia, la risposta degli stessi colleghi del movimento è chiara: “Non è il tempo di sterili polemiche, ma buone idee e buone proposte”. ANSA

