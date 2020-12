Addio a Michele Giura, commercialista, ex consigliere censore della Banca d’Italia, è stato presidente del collegio dei revisori della Figc, membro della «Commission de Recours de la F.I.F.A.», esperto per l’assistenza tecnica amministrativa dell’Uefa. Conosciuto e apprezzato a Bari e in tutta Italia, Giura è stato anche amministratore delegato dell’As Bari quando era di proprietà della famiglia Matarrese. È stato anche ex presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Federcalcio. Aveva 80 anni.

Giura era apprezzato non solo come professionista ma come uomo dai grandi valori. Non faceva distinzione quando si trovava a parlare con qualcuno. Con tutti al telefono esordiva con un “E alloooora come andiamo?”.

Tanti i messaggi di cordoglio. A cominciare dalla FIGC. “Era un amico e un grande professionista – dichiara il presidente federale Gabriele Gravina – che ha dato tanto al mondo del calcio”.

“Ci sono persone che ti restano nel cuore – ha detto Salvatore Matarrese – per la loro sincera amicizia, per la loro intelligenza, per il loro essere presenti quando senti di averne bisogno. Michele Giura era una di queste. Piango un amico, un riferimento certo”.

“Il presidente Luigi De Laurentiis e tutta la SSC Bari si uniscono al dolore della famiglia Giura privata dell’affetto di Michele, un passato da dirigente biancorosso prima e in FIGC poi. Ai suoi cari vanno le condoglianze e l’abbraccio di tutta la famiglia biancorossa”.

Borderline24 si stringe attorno alla famiglia di Michele Giura e porge le più sentite condoglianze.

(Fotofacebook)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.